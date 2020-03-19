«Ростов» продолжает тренировки несмотря на ситуацию вокруг коронавируса

«Ростов» опубликовал в своем официальном Instagram фотографии с тренировки команды.

— Продолжаем тренировки, — подписал фото ростовский клуб. — Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю.

Ране было принято решение приостановить матчи РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Продолжаем тренировки ?



Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю ??? #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется