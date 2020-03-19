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«Ростов» продолжает тренировки несмотря на ситуацию вокруг коронавируса

12:20
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«Ростов» опубликовал в своем официальном Instagram фотографии с тренировки команды.

— Продолжаем тренировки, — подписал фото ростовский клуб. — Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю.

Ране было принято решение приостановить матчи РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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