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Сегодня, 13:00

Экс-игрок «Спартака» Титов считает, что Абаскаль поработает в клубе максимум два года

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, сколько испанский специалист Гильермо Абаскаль проработает с красно-белыми.

«Все развивалось великолепно до зимней паузы. Потом сборы прошли, была победа в зимнем турнире, но дальше пошло что-то не так. Футболисты нервничали, ненужные удаления — все это поставило вопросы, что было не так. Но учитывая продление Абаскаля, думаю, что год-два «Спартак» будет работать под его руководством. Заметно, что у него есть контакт с ребятами, от него идет позитив. Концовку смазали, но третье место — это удача. Если бы еще был финал Кубка России или повторение прошлого года, то можно было бы ставить пятерку», — приводит слова Титова «РИА Новости».

34-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона-2022/23. По итогам чемпионата красно-белые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА Новости
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

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Спартак

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