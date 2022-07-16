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Быстров: «Видимо, «Зенит» до сих пор празднует победу в Суперкубке. Ничья с «Химками» неожиданна, но закономерна»

Быстров назвал неожиданной, но закономерной ничью «Зенита» в матче с «Химками»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров назвал неожиданной ничью команды из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Игра состоялась вчера, 15 июля.

«Неожиданно, что «Зенит» не обыграл «Химки», но по игре все закономерно. Видно, что футболисты «Зенита» до сих пор празднуют победу в Суперкубке. Важная была победа над «Спартаком», на первый матч чемпионата уже было тяжело настроиться. Но это их проблема, «Химки» молодцы. Мирзов вышел и забил, все ожидаемо.
Игра «Зенита» в нападении? Тут по фамилиям не надо никого винить, дело в том, что сама команда играла плохо. Было видно, что при счете 1:0 они не хотели увеличить преимущество, а «Химки» бились и пытались отыграться. При 1:1 сильные команды обычно давят, заставляют соперника ошибаться, а «Зенит» этого не делал. Праздничное настроение, видимо, хорошо отметили победу в Суперкубке, поэтому нет результата», — сказал Быстров «СЭ».

Во втором туре РПЛ-2022/23 «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 20.00 (мск).

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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