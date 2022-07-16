Быстров: «Видимо, «Зенит» до сих пор празднует победу в Суперкубке. Ничья с «Химками» неожиданна, но закономерна»
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров назвал неожиданной ничью команды из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
Игра состоялась вчера, 15 июля.
«Неожиданно, что «Зенит» не обыграл «Химки», но по игре все закономерно. Видно, что футболисты «Зенита» до сих пор празднуют победу в Суперкубке. Важная была победа над «Спартаком», на первый матч чемпионата уже было тяжело настроиться. Но это их проблема, «Химки» молодцы. Мирзов вышел и забил, все ожидаемо.
Игра «Зенита» в нападении? Тут по фамилиям не надо никого винить, дело в том, что сама команда играла плохо. Было видно, что при счете 1:0 они не хотели увеличить преимущество, а «Химки» бились и пытались отыграться. При 1:1 сильные команды обычно давят, заставляют соперника ошибаться, а «Зенит» этого не делал. Праздничное настроение, видимо, хорошо отметили победу в Суперкубке, поэтому нет результата», — сказал Быстров «СЭ».
Во втором туре РПЛ-2022/23 «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1