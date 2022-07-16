Быстров: «Видимо, «Зенит» до сих пор празднует победу в Суперкубке. Ничья с «Химками» неожиданна, но закономерна»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров назвал неожиданной ничью команды из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Игра состоялась вчера, 15 июля.

«Неожиданно, что «Зенит» не обыграл «Химки», но по игре все закономерно. Видно, что футболисты «Зенита» до сих пор празднуют победу в Суперкубке. Важная была победа над «Спартаком», на первый матч чемпионата уже было тяжело настроиться. Но это их проблема, «Химки» молодцы. Мирзов вышел и забил, все ожидаемо.

Игра «Зенита» в нападении? Тут по фамилиям не надо никого винить, дело в том, что сама команда играла плохо. Было видно, что при счете 1:0 они не хотели увеличить преимущество, а «Химки» бились и пытались отыграться. При 1:1 сильные команды обычно давят, заставляют соперника ошибаться, а «Зенит» этого не делал. Праздничное настроение, видимо, хорошо отметили победу в Суперкубке, поэтому нет результата», — сказал Быстров «СЭ».

Во втором туре РПЛ-2022/23 «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 20.00 (мск).