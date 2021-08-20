«Ростов» представил нового футболиста. Так Хаджикадунича назвал Семин
«Ростов» оригинально отреагировал на то, как главный тренер команды Юрий Семин назвал защитника Денниса Хаджикадунича.
Во время матча четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) Семин назвал хавбека Джукадукичем. Клуб сделал для 23-летнего боснийца футболку с этим вариантом фамилии.
В текущем сезоне Хаджикадунич провел 4 матча в РПЛ и заработал желтую карточку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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