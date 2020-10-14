«Ростов» подписал защитника брестского «Динамо»

«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом брестского «Динамо» Александром Павловцом.

Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний игрок сборной Белоруссии присоединится к команде до закрытия трансферного окна.

На счету Павловца 1 гол и 1 результативная передача в 27 матчах за «Динамо» в чемпионате Белоруссии-2020.