«Ростов» поблагодарил Карпина за победу над «Рубином» песней «Металлики». Фото

???



В честь нашей победы вчера медиафасад «Ростов-Арены» украсила надпись Valera — Master of Puppets ?



Спасибо всем, кто вчера поддерживал команду!



Blinded by me, you can't see a thing

Just call my name, 'cause I'll hear you scream

Master!

Master! pic.twitter.com/DXogdhBhGj