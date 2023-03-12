«Ростов» — «Пари НН»: Осипенко забил с пенальти, назначенного после подсказки ВАР на 90+4-й минуте

Защитник «Ростова» Максим Осипенко вывел свою команду вперед на 90+4-й минуте матча 19-го тура против «Пари НН».

Футболист реализовал пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Во время подачи углового защитник нижегородцев Кирилл Гоцук в прыжке по неосторожности ударил форварда ростовчан Егора Голенкова в своей штрафной.

Осипенко забил четвертый гол в сезоне-2022/23.