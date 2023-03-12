«Ростов» — «Пари НН»: Осипенко забил с пенальти, назначенного после подсказки ВАР на 90+4-й минуте
Защитник «Ростова» Максим Осипенко вывел свою команду вперед на 90+4-й минуте матча 19-го тура против «Пари НН».
Футболист реализовал пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Во время подачи углового защитник нижегородцев Кирилл Гоцук в прыжке по неосторожности ударил форварда ростовчан Егора Голенкова в своей штрафной.
Осипенко забил четвертый гол в сезоне-2022/23.
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|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
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|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
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|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
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|2
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|29
|
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|
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|9
|1
|9
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|28
|
9
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|19
|8
|4
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|
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|5
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|
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|5
|4
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|
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|19
|5
|4
|10
|24-35
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|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
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|19
|1
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|7
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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