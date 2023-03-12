«Ростов» обыграл «Пари НН» благодаря голу с пенальти в концовке встречи

«Ростов» дома обыграл «Пари НН» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.

Счет в матче открыл защитник хозяев Андрей Лангович на 55-й минуте матча.

На 64-й минуте встречи нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет после ошибки защитника «Ростова». Виктор Мелехин не глядя покатил мяч в собственную штрафную на Сергея Песьякова, где Сулейманов перехватил передачу и сравнял счет.

В концовке матча главный арбитр встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Пари НН» за нарушение со стороны защитника Даниила Корнюшина — защитник «Ростова» Максим Осипенко реализовал 11-метровый, который принес победу хозяевам.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.