«Ростов» — «Оренбург»: Комличенко оформил дубль за 70 секунд

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оформил дубль за 70 секунд в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 2:2.

В первом тайме встречи по одному голу забили Брайан Мансилья и Джимми Марин.