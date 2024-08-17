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Судейство

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«Ростов» — «Оренбург»: в ворота гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Игровой эпизод матча «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

На 45+5-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» судья Владислав Безбородов не отреагировал на случившееся в штрафной площади гостей назначением пенальти. Судья находился в хорошей позиции и продолжил игру, несмотря на падение Ильи Вахании, а уже вскоре завершил первый тайм.

Между тем в том эпизоде Андрей Малых, видя, что Вахания бросился в направлении другого игрока «Оренбурга», чтобы отобрать у него мяч, сделал движение правой рукой в направлении ростовчанина. Тот после этого упал и остался лежать, держась за горло и давая понять, что получил удар.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

На основании двух повторов невозможно дать точную оценку случившемуся — не хватает еще одного повтора с другого ракурса. Но выглядело все так, словно ростовчанин действительно получил удар рукой. Если это так, следовало назначить пенальти.

ВАР Артем Любимов в действия Безбородова не вмешался.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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