«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом». Хасимото оформил дубль
В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» на выезде одержал волевую победу над «Арсеналом» — 3:2.
Туляки открыли счет в начале первого тайма, когда отличился Эванс Кангва. Но сначала Евгений Чернов выровнял положение, а потом японский легионер Кэнто Хасимото оформил дубль и принес гостям победу.
«Ростов» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (1:3)
Голы: Э.Кангва, 9 (1:0). Чернов, 13 (1:1). Хасимото, 40 (1:2). Хасимото, 45 (1:3). Кадири, 90+4 (2:3).
«Арсенал» (Тула): Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Бауэр, Горбатенко (Громыко, 81), Ткачев (Аджоев, 81), Костадинов, Ковалев (Хлусевич, 70), К.Кангва (Кадири, 46), Э.Кангва.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Ионов (Полоз, 62. Еременко, 90+4), Байрамян (Долгов, 90+4), Норманн, Глебов, Хасимото, Шомуродов (Логашов, 70).
Предупреждения: Ионов, 17. Чернов, 25. Ковалев, 34. К.Кангва, 38. Байрамян, 47. Бауэр, 47. Норманн, 52. Хасимото, 53. Глебов, 54. Комбаров, 60.
Удаление: Глебов, 66.
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
27 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/