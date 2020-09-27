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«Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом». Хасимото оформил дубль

15:56
«Ростов» празднует победу над «Арсеналом». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ростов» празднует победу над «Арсеналом». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» на выезде одержал волевую победу над «Арсеналом» — 3:2.

Туляки открыли счет в начале первого тайма, когда отличился Эванс Кангва. Но сначала Евгений Чернов выровнял положение, а потом японский легионер Кэнто Хасимото оформил дубль и принес гостям победу.

«Ростов» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (1:3)

Голы: Э.Кангва, 9 (1:0). Чернов, 13 (1:1). Хасимото, 40 (1:2). Хасимото, 45 (1:3). Кадири, 90+4 (2:3).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол (Комбаров, 46), Бауэр, Горбатенко (Громыко, 81), Ткачев (Аджоев, 81), Костадинов, Ковалев (Хлусевич, 70), К.Кангва (Кадири, 46), Э.Кангва.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич (Чистяков, 46), Ионов (Полоз, 62. Еременко, 90+4), Байрамян (Долгов, 90+4), Норманн, Глебов, Хасимото, Шомуродов (Логашов, 70).

Предупреждения: Ионов, 17. Чернов, 25. Ковалев, 34. К.Кангва, 38. Байрамян, 47. Бауэр, 47. Норманн, 52. Хасимото, 53. Глебов, 54. Комбаров, 60.

Удаление: Глебов, 66.

Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

27 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Ростов

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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