«Ростов» объявил о переходе Смирнова

24-летний защитник Александр Смирнов подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

Футболист ранее выступал в молодежном первенстве за «Локомотив». Сезон-2016/17 провел в «Долгопрудном», где принял участие в 25-ти матчах и забил 2 мяча. В сезоне 2017/18 выступал в хорватском «Новиграде», в составе которого также забил 2 мяча, при этом сыграв в 18-ти встречах и став серебряным призером чемпионата. С 2018 года выступал за «Химки». Финалист прошедшего Кубка России.

Смирнов является серебряным призером в общекомандном медальном зачете Универсиады, которая прошла в Корее в 2015 году. В прошлом сезон он провел 15 матчей за «Химки» и забил два мяча при одной голевой передаче.