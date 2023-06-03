«Ростов» не выигрывает медали с 2016 года

«Ростов» проиграл ЦСКА (1:4) в 30-м туре РПЛ и занял четвертое место в турнирной таблице по итогам сезона.

Ростовчане не могут выиграть медали чемпионата России с 2016 года. В сезоне РПЛ-2015/16 «Ростов» завоевал серебряные медали. После этого команда занимала пятое место, шестое, три раза девятую строчку и один раз 11-ю.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» набрал 53 очка.

В зоне вылета из РПЛ финишировали «Химки» и «Торпедо». В стыковых матчах примут участие «Пари НН» и «Факел».