«Спартак» спустя два года завоевал медали чемпионата России

«Спартак» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял третье место и завоевал бронзовые медали.

Красно-белые в 30 матчах набрали 54 очка и спустя два года завоевали медали чемпионата России. В сезоне-2020/21 команда выиграла серебряные медали турнира, а в сезоне-2021/22 заняла 10-е место.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58 очков, четвертым стал «Ростов» — 53.