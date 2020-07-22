«Ростов» может сменить вектор развития и продать лидеров

По информации «СЭ», летом в «Ростове» сменится вектор развития. В клубе понимают, что бороться за путевку в Лигу чемпионов будет крайне сложно — с сезона-2021/22 Россия будет представлена в этом турнир только двумя командами, причем прямую путевку получит только победитель РПЛ.

По всей видимости, дончане станут разгружать зарплатную ведомость. Клуб готов продать своих лидеров — 25-летнего форварда Элдора Шомуродова, 24-летнего опорника Матиаса Норманна, если получит по ним достойные предложения. Кроме того, не исключено расставание с высокооплачиваемыми возрастными игроками — 33-летним полузащитником Романом Еременко и 32-летним хавбеком Ивелином Поповым.

Вместе с тем, главный тренер Валерий Карпин, по нашим данным, пока продолжит работу в «Ростове».