"Ростов" может обжаловать решение Палаты по тренерскому штабу Бердыеву

В "Ростове" рассматривают вопрос об обжаловании решения Палаты по разрешениюспоров РФС, связанному с погашением долга перед штабом бывшего главного тренера команды.

– Палата вынесла решение по частичному удовлетворению требований штаба Курбана Бердыева, мы ждем полный текст решения, чтобы определить дальнейшую позицию клуба, – говорит PR-директор "Ростова" Денис Штанько. – Скорее всего, мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Вчера на заседании Палата обязала "Ростов" частично погасить задолженность по трудовому договору перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым. Такое же решение принято по погашению долга перед тренерами Иваном Данильянцом и Александром Мацюрой, cообщается на сайте РФС. Еще двум специалистам – Кулаеву и Уразсахатову – в удовлетворении претензий отказано.

Бердыев возглавлял "Ростов" с декабря 2014 года, а с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером. В начале июня 2017 года специалист покинул клуб. (Сергей Егоров)

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