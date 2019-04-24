"Ростов" сравнял счет в матче 25-го тура премьер-лиги против "Локомотива". На 39-й минуте пенальти реализовал полузащитник Алексей Ионов. Одиннадцатиметровый был назначен за фол хавбека красно-зеленых Дмитрия Тарасова на Александре Зуеве.

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