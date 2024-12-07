«Ростов» и «Крылья Советов» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ростова» и «Крыльев Советов» будет показывать канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

С основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

После 17 туров «Ростов» находится на седьмом месте в чемпионате России с 23 очками. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с 18 очками. В первом круге ростовчане победили самарцев со счетом 3:1.