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Сегодня, 09:00

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Рубин» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра будет проходить на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Рубина» покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Динамо» Махачкала — «Рубин» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Рубин

После 17 туров махачкалинское «Динамо» находится на 11-м месте в чемпионате России с 17 очками. «Рубин» идет восьмым с 23 очками. В первом круге РПЛ казанцы победили махачкалинцев со счетом 2:0.

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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