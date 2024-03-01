«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева удвоили преимущество

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров забил второй гол в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0.

Футболист отметился голом на 80-й минуте.

На 29-й минуте счет открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового.