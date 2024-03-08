Акинфеев обновил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей.

37-летний вратарь отыграл на ноль в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. В концовке игры Акинфеев отразил пенальти.

Уже к концу сезона Игорь, вероятно, преодолеет очередную невероятную отсечку — 250 «сухарей». Уже закончивший с футболом Сергей Рыжиков отстает на 114 матчей, довольствующийся вторыми ролями в «Локо» Гильерме — на 129, Александр Беленов — на 143.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России: