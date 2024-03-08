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8 марта, 17:50

Акинфеев обновил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд чемпионата России по количеству сухих матчей.

37-летний вратарь отыграл на ноль в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. В концовке игры Акинфеев отразил пенальти.

Уже к концу сезона Игорь, вероятно, преодолеет очередную невероятную отсечку — 250 «сухарей». Уже закончивший с футболом Сергей Рыжиков отстает на 114 матчей, довольствующийся вторыми ролями в «Локо» Гильерме — на 129, Александр Беленов — на 143.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России:

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

560

248

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

134

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Гильерме

Локомотив

306

119

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел

326

105

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Антон Шунин

Динамо

300

100

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Сослан Джанаев

Спартак, Терек, Алания, Ростов, Рубин, Сочи, Балтик

223

86
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
6
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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Ростов

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