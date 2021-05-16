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«Ростов» - «Краснодар»: Газинский забил в свои ворота

16 мая 2021, 15:17
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил в свои ворота в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Футболист хотел выбить мяч головой, но отправил его в собственные ворота.

Ранее ВАР отменил гол Алексея Ионова в ворота «Ростова» из-за офсайда.

Ростов - Краснодар

 

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