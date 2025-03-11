«Ростов» — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в 21-м туре чемпионата России в воскресенье, 16 марта. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке

По итогам 20 туров РПЛ ростовчане набрали 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 43 баллами идет на первой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 17:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде