CAS продолжает разбирательства по делу ЦСКА и экс-тренера Федотова

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказали о ходе разбирательства по делу ЦСКА и экс-тренера армейцев Владимира Федотова.

«Продолжается разбирательство по этому делу, и в настоящее время группа CAS находится на обсуждении. На данный момент у меня нет дополнительной информации, которую я мог бы вам предоставить», — приводит слова пресс-службы CAS «Чемпионат».

В августе 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 58-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

В сентябре 2024-го тренер подал на ЦСКА иск в CAS. В марте 2025 года генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявлял, что ЦСКА открыт к диалогу с Федотовым, чтобы решить споры вне CAS.

Федотов возглавлял московский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года. Под его руководством ЦСКА стал обладателем Кубка России и серебряным призером РПЛ сезона-2022/23.