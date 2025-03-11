В ЦСКА опровергли возможность перехода Кисляка в «Спартак»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к полузащитнику Матвею Кисляку.
«Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры было бы странно, будь иначе. Но у Матвея пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо в Telegram-канале.
В этом сезоне 19-летний Кисляк провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отличившись 1 голом. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал Брейдо
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|1 : 2
|17.10
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|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
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|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
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|18.10
|21:00
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