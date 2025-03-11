В ЦСКА опровергли возможность перехода Кисляка в «Спартак»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к полузащитнику Матвею Кисляку.

«Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры было бы странно, будь иначе. Но у Матвея пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо в Telegram-канале.

В этом сезоне 19-летний Кисляк провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отличившись 1 голом. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.