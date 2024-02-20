«Ростов» и FONBET разыграют куски газона с «Ростов Арены»

20 февраля ФК «Ростов» совместно с FONBET запустили розыгрыш частиц домашнего футбольного поля, на котором клуб провел неполных пять сезонов.

Каждая частица — фрагмент поля, с которого был забит один из самых ярких голов на домашней арене футбольного клуба. Всего разыгрывается 15 фрагментов, каждый из которых упакован в специальный акриловый куб. На каждом кубе указаны дата и автор забитого гола.

Для участия в розыгрыше необходимо выбрать три наиболее понравившихся момента на сайте FONBET и сделать ставку в 500 рублей на любое событие. Результаты розыгрыша будут объявлены 16 марта 2024 года на странице акции.