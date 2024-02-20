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Сегодня, 22:14

«Локомотив» объявил об переходе Рыбчинского в «Балтику»

Руслан Минаев
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Дмитрий Рыбчинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Дмитрия Рыбчинского в «Балтику».

Трансфер подразумевает аренду игрока до конца сезона-2023/24.

В составе железнодорожников 25-летний игрок провел 85 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рыбчинского в 1,2 миллиона евро.

Дмитрий Рыбчинский
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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