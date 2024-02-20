«Локомотив» объявил об переходе Рыбчинского в «Балтику»

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Дмитрия Рыбчинского в «Балтику».

Трансфер подразумевает аренду игрока до конца сезона-2023/24.

В составе железнодорожников 25-летний игрок провел 85 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рыбчинского в 1,2 миллиона евро.