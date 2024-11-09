«Ростов» — «Химки»: Комаров вывел хозяев вперед

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«Ростов» открыл счет в домашнем матче против «Химок» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

На 6-й минуте забил полузащитник ростовчан Иван Комаров. 21-летний футболист забил свой первый мяч в текущем розыгрыше РПЛ.