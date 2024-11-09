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Сегодня, 18:40

«Динамо» Москва — «Пари НН»: Тюкавин и Маухуб сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Нгамале, Тюкавин, Маухуб.

Запасные: Кудравец, Лепский, Бессмертный, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Гагнидзе, Лаксальт, Грулев, Гладышев, Артур Гомес.

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глэйзер, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Ведерников, Шнапцев, Стаматов, Чистяков, Трошечкин, Мухин, Веснер Тичич, Зе Турбо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
11
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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