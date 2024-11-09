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Судейство

Сегодня, 19:24

Левников не удалил оренбуржца Башича и оперативно не отреагировал на хамство Прохина

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с фолом Ивана Башича в матче «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

На 90+3-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Оренбург» (2:1) судья Кирилл Левников, не успевая за развитием атаки махачкалинцев, назначил штрафной удар в их пользу, явно получив подсказку от второго ассистента Андрея Веретешкина. Рефери зафиксировал фол Ивана Башича, вызвав негодование оренбуржцев. Один из них, Данила Прохин, подбежал к арбитру и толкнул его — никакой реакции от Левникова на такое поведение футболиста не последовало. Хотя ему следовало показать вторую желтую карточку и удалить (в итоге оренбуржец заработал такое наказание уже после финального свистка).

Затем в действия рефери вмешались видеоассистенты Андрей Фисенко и Роман Галимов. Они предложили судье посмотреть видеоповторы на мониторе. Хотя графикой телезрителям сообщили, что идет проверка эпизода на предмет показа красной карточки, первое, что показали Левникову, было касание мяча Башичем. Словно ВАР убеждал судью, что фола не случилось. Так в итоге арбитр и решил — изменил первоначальный вердикт, объявив, что не обнаружил нарушения правил.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

На самом деле, на взгляд экспертов «СЭ», в единоборстве Башича и Джавада Хоссейннеджада произошло следующее. Оренбуржец действительно сыграл в мяч, но через мгновение он сфолил на сопернике, не дав тому продолжить движение к воротам. Левой ногой Башич зажевал одну ногу Хоссейннеджада, правой — ударил в другую. Это фол, это лишение явной возможности забить гол, это штрафной удар и это красная карточка и удаление.

Схожий момент был сегодня в игре «Локомотив» — «Факел» (2:1), на 17-й минуте которой Мохамед-Амин Брахими тоже сыграл в мяч и сбил Артема Карпукаса, а Сергей Цыганок зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.

Фото Скриншот трансляции
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
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