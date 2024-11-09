«Динамо» — «Пари НН»: Нгамале вывел москвичей вперед

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 15-го тура РПЛ против «Пари НН» благодаря голу полузащитника Муми Нгамале — 2:1.

В текущем сезоне на счету 30-летнего камерунца 6 голов и 3 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.