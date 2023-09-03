«Ростов» на своем поле примет «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 3 сентября. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Ростов» — «Динамо». Прямой эфир начнется в 19.30. Онлайн-трансляция матча с формальными событиями будет доступна на сайте «СЭ».

«Ростов», который тренирует Валерий Карпин, занимает 11-е место с семью очками в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» под руководством Марцела Лички располагается на пятой строчке с 11 баллами.

«СЭ» также проведет подробную текстовую трансляцию игры «Ростов» — «Динамо».

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России седьмого тура