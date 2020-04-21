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«Ростов» близок к заключению нового соглашения с Зайнутдиновым

15:25
Бактиер Зайнутдинов. Фото ФК «Ростов»
Бактиер Зайнутдинов. Фото ФК «Ростов»
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Как стало известно «СЭ», «Ростов» ведет переговоры о продлении контракта с Бактиером Зайнутдиновым.

Нынешнее соглашение истекает в декабре нынешнего года. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и близки к подписанию долгосрочного договора.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за «Ростов» 12 матчей в премьер-лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 22-летний полузащитник сборной Казахстана летом перестанет считаться легионером в РПЛ, как и другие футболисты из стран ЕАЭС. (Константин Алексеев)

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