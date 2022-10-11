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11 октября, 17:15

Тарханов: «При Галактионове молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива».

«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В данный момент Галактионов является главным тренером «Нижнего Новгорода», он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-pri-galaktionove-molodezh-lokomotiva-budet-progressirovat/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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