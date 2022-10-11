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11 октября, 17:20

Билялетдинов — о Галактионове в роли главного тренера «Локомотива»: «Тут будет непросто любому тренеру»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Не знаю, подойдет ли Галактионов «Локомотиву». В клубе тяжелая ситуация, а бывал ли Галактионов в такой сложной обстановке? «Локомотив» — это большая команда с большими ожиданиями. Тут будет непросто любому тренеру. Хватит ли Галактионову опыта, чтобы вывести команду из ступора?» — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Журналист Иван Карпов сообщил, что Галактионов является одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Локомотива».

38-летний тренер возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zamgendirektora-pari-nn-zayavil-chto-klub-ne-gotov-otpustit-galaktionova-v-lokomotiv/
Динияр Билялетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

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