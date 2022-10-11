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11 октября, 17:09

Батуренко считает, что Семин в 75 лет свободно потянет в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал возможное назначение Юрия Семина на должность главного тренера московского клуба.

«Последний раз мы общались с Семиным неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали», — приводит «РБ Спорт» слова Батуренко.

Также он сообщил, что у него есть желание вернуться в московский клуб.

— Если Семин предложит пойти к нему ассистентом в «Локомотив», вы готовы?
— Зачем бежать впереди паровоза? Какой об этом смысл сейчас говорить?

— Но вам было бы интересно вернуться в родной клуб?
— Конечно! У «Локомотива» есть шанс поправить положение. С одной стороны, медали упущены, а с другой — еще все может быть.

— Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?
— Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

10 октября «РБ Спорт» сообщил о том, что «Локомотив» рассматривает кандидатуры трех человек на пост главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-baturenko-v-75-let-semin-svobodno-potyanet-v-lokomotive/
Юрий Батуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Квинси Промес

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Локомотив

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Локомотив

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