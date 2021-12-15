Президент РФС Александр Дюков прокомментировал инцидент со смертью болельщика на трибуне во время матча 18-го Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» (2:0).

«В Самаре была трагедия, у болельщика произошла внезапная остановка сердца. Такое может произойти где угодно. Сейчас нет основания утверждать, что помощь была неквалифицированной. Медики, которые дежурили на стадионе, все сделали правильно. Правильно, что начали оказывать помощь на трибуне, чтобы не терять время. Но окончательные выводы можно будет сделать после итогов расследования. Оно на контроле у высшего руководства РПЛ.

Все действия происходили в рамках принятого приказа по проведению массовых мероприятий: была машина скоро помощи со всем обородуванием. Где-то видел информацию, что машина скорой помощи у поля может оказывать помощь только футболистам. Это не так. Никакого запрета нет на то, чтобы она оказывала помощь болельщикам. Но повторюсь, что для выводов и решений нужно дождаться завершения проверки. Тогда и поймем, все ли было сделано верно и насколько регламент защищает здоровье болельщиков", — сказал Дюков.