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15 февраля, 14:54

Российские клубы заработали более миллиарда евро за сезон-2022/23

Виктория Кравченко
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Российские клубы заработали более миллиарда евро за сезон-2022/23.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила 1,050 миллиарда евро за сезон-2022/23, сообщается в УЕФА.

В сумму входят общие коммерческие доходы клубов (617 млн евро), выплаты от УЕФА (9 млн), доходы от продажи билетов на матчи (59 млн), доходы от телевидения (104 млн) и другие доходы (260 млн).

В 2022 году выручка клубов высших дивизионов составила 24 млрд евро, увеличившись за последнее десятилетие на 10,7 млрд. В 2023 году — превысит 26 миллиардов евро.

Лидером по выручке среди команд высших дивизионов является Англия (6,5 млрд).

8 февраля стало известно, что РФС получил одну из наименьших выплат от УЕФА по итогам сезона-2022/23. Союз получил по программе HatTrick 1,42 миллиона евро. Всего на клубный футбол было выделено 4,005 миллиона.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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