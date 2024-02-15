Российские клубы заработали более миллиарда евро за сезон-2022/23

Выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила 1,050 миллиарда евро за сезон-2022/23, сообщается в УЕФА.

В сумму входят общие коммерческие доходы клубов (617 млн евро), выплаты от УЕФА (9 млн), доходы от продажи билетов на матчи (59 млн), доходы от телевидения (104 млн) и другие доходы (260 млн).

В 2022 году выручка клубов высших дивизионов составила 24 млрд евро, увеличившись за последнее десятилетие на 10,7 млрд. В 2023 году — превысит 26 миллиардов евро.

Лидером по выручке среди команд высших дивизионов является Англия (6,5 млрд).

8 февраля стало известно, что РФС получил одну из наименьших выплат от УЕФА по итогам сезона-2022/23. Союз получил по программе HatTrick 1,42 миллиона евро. Всего на клубный футбол было выделено 4,005 миллиона.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.