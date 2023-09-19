Российские клубы потеряли минимум 84 миллиона евро из-за отстранения от еврокубков

«СЭ» подсчитал финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков. За два сезона (2022/23 и 2023/24) команды РПЛ заработали бы в турнирах УЕФА минимум 84,5 миллиона евро.

Это выплаты за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов, а также доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог получить «Зенит» — 65,5 миллиона.

Отметим, что в реальности общая сумма для наших команд, скорее всего, превысила бы 100 миллионов, так как дополнительным пунктом в выплатах УЕФА являются результаты в еврокубках — за победы, ничьи и проход в следующие стадии также полагаются денежные бонусы.