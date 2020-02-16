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Российские арбитры провели сбор в Турции. Кашшаи понравилось их отношение к делу

17:10
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Российские арбитры провели учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье, который продлился с 7 по 16 февраля, сообщает пресс-служба РФС. В нем приняли участие 59 арбитров и 23 инспектора.

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В программу подготовки арбитров входили различные беговые упражнения, тестирование на знание английского языка, комплексное исследование функционального состояния.

«Российские судьи продолжают подготовку ко второй части чемпионата России, — приводит слова руководителя департамента судейства Виктора Кашшаи РФС. - Радует отношение коллег к делу — все они занимаются с большим желанием и самоотдачей. На прошедшем сборе мы сделали особый акцент на физическую подготовку арбитров и теоретические занятия, во время которых подробно разбирали и обсуждали различные эпизоды, в том числе с участием ВАР. К концу сборов судьи сдали необходимые тесты. Мы внимательно проанализируем результаты и будем опираться, в том числе, на них при назначениях судей на игры после завершения зимней паузы».

«В ходе учебно-тренировочного сбора в Турции мы уделили большое внимание деталям при использовании системы видеопомощи (ВАР) во время матчей, — цитирует пресс-служба РФС руководителя проекта ВАР в России Леонида Калошина. — Арбитры занимались на ВАР тренажере, практических занятиях, где игроки моделировали игровые ситуации, а также провели несколько специально организованных коротких матчей для подготовки следующей группы видео ассистентов. Думаю, что интенсивная и плодотворная работа на этом семинаре принесет пользу при судействе матчей весенней части текущего сезона».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211346

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