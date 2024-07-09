Роша ведет переговоры с ЦСКА о новом контракте
В футбольном агентстве Sferico Sports заявили о том, что переговоры с ЦСКА о новом контракте Виллиана Роши ведутся, но окончательное решение пока не принято.
«Ведем разговор с ЦСКА о новом контракте. Посмотрим, чем все закончится», — цитирует «РБ Спорт» представителя агентства.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение о продлении контракта Роше, однако сторону футболиста оно категорически не устроило.
29-летний бразилец играет за армейцев с сентября 2022 года. Он забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 68 матчах за красно-синих.
Источник: РБ Спорт
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