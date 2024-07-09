Хомуха считает, что Глушенков заменит Клаудиньо в «Зените»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Глушенкова как раз покупали для того, чтобы он заменил Клаудиньо. Когда узнаем, за сколько «Зенит» продаст Клаудиньо, тогда можно будет говорить, хороший это трансфер или нет. Он помог петербуржцам стать чемпионами, играл одну из ведущих ролей. Конечно, Клаудиньо — отличный игрок», — сказал Хомуха «РБ Спорт».

В составе «Зенита» Клаудиньо стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 бразилец провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал девять результативных передач. «Зенит» хочет получить за бразильского полузащитника 17 миллионов евро.