«Химки»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Химки» проведут 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
20 июля начинается новый сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Химки» в июле и в августе. Время начала — московское.
Ключевые события игр клуба из Подмосковья в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».
Расписание матчей «Химок» в июле и августе 2024 года
- 21 июля. 20:00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
- 28 июля. 15:00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»
- 31 июля. 16:00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»
- 3 августа. 20:00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»
- 9 августа. 18:30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»
- 13 августа. 20:00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»
- 18 августа. 15:00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»
- 24 августа. 20:00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»
- 28 августа. 19:30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»
- 31 августа. 15:00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА
«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.
Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Новости