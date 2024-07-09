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«Химки»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Химки» проведут 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Химок» Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
Фото ФК «Химки»

20 июля начинается новый сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Химки» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Подмосковья в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Химок» в июле и августе 2024 года

  • 21 июля. 20:00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
  • 28 июля. 15:00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»
  • 31 июля. 16:00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»
  • 3 августа. 20:00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»
  • 9 августа. 18:30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»
  • 13 августа. 20:00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»
  • 18 августа. 15:00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»
  • 24 августа. 20:00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»
  • 28 августа. 19:30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»
  • 31 августа. 15:00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА

«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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