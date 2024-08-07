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Ромащенко: «Трансферы «Спартака» говорят, что он готов к борьбе с лидерами»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко поделился мнением о том, готовы ли красно-белые к борьбе с «Зенитом» и «Динамо» за чемпионство.

«Сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»? Трансферы красно-белых говорят о том, что они готовы к борьбе с лидерами. В предыдущих матчах мы это увидели. «Спартак» сделал несколько шагов вперед. Сейчас у них есть многое, чтобы с хорошей игрой двигаться вперед. Главное, чтобы «Спартак» прогрессировал. Если так и будет, то скоро увидим привлекательную игру красно-белых. «Спартак» может потрепать нервы и напрягать «Зенит» и «Динамо», — цитирует Ромащенко «РБ Спорт».

После 3-х туров РПЛ первое место занимает «Зенит» с 9 очками. На второй позиции располагается «Динамо» с таким же количеством баллов. «Спартак» (6 очков) идет на пятом месте.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Локомотив – Динамо Мх
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