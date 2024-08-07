Ромащенко: «Трансферы «Спартака» говорят, что он готов к борьбе с лидерами»

Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко поделился мнением о том, готовы ли красно-белые к борьбе с «Зенитом» и «Динамо» за чемпионство.

«Сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»? Трансферы красно-белых говорят о том, что они готовы к борьбе с лидерами. В предыдущих матчах мы это увидели. «Спартак» сделал несколько шагов вперед. Сейчас у них есть многое, чтобы с хорошей игрой двигаться вперед. Главное, чтобы «Спартак» прогрессировал. Если так и будет, то скоро увидим привлекательную игру красно-белых. «Спартак» может потрепать нервы и напрягать «Зенит» и «Динамо», — цитирует Ромащенко «РБ Спорт».

После 3-х туров РПЛ первое место занимает «Зенит» с 9 очками. На второй позиции располагается «Динамо» с таким же количеством баллов. «Спартак» (6 очков) идет на пятом месте.