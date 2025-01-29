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Сегодня, 16:30

Романцев рассказал о самой памятной победе в «Спартаке»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» назвал самые яркие победы в своей карьере в московской команде.

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

— Слава Богу, таких светлых дней было много. Взять хотя бы матч на «Лукойл Арене» в честь 10-летия открытия стадиона, которого наши болельщики столько времени ждали. Роскошный получился праздник! А если вспомнить игровые времена, то самое памятное событие — победа в 79-м в Ростове, которая принесла первое спартаковское золото. Мне всего 23, я третий сезон в команде, а уже сбылось то, о чем можно было только мечтать! Ну и, конечно, золотой матч в «Лужниках» с киевским «Динамо» в 89-м, который впервые праздновал с ребятами как тренер.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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