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Сегодня, 16:15

Карпин — о «Спартаке»: «В мое время это была команда без интриг, сплетен и грязных разборок»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими партнерами.

— С кем из партнеров вы понимали друг друга с полуслова и кто всегда был готов первым прийти на помощь и в игре, и в жизни?

— Первое, что приходит в голову после такого вопроса: как бы кого-то из ребят не пропустить в памяти, не обидеть! Ведь «Спартак» моих времен был единым кулаком. Командой без интриг, закулисных сплетен и грязных разборок. Такими мы оставались и в жизни, из которой сейчас, увы, нет-нет да уходят друзья футбольной молодости. Ну а если говорить о тех, с кем был особенно близок, то это Витя Онопко и Юра Никифоров, с которыми сейчас тружусь в «Ростове» и сборной. А еще назову никогда не унывающего Володю Бесчастных. Но это вовсе не означает, что с кем-то из других ребят могло возникнуть какое-то недопонимание. Просто те трое были мне ближе. Почему? Объяснить невозможно, так сложилось. Да и ни к чему — это жизнь...

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Карпин — о Романцеве: «Он привел меня из дворового футбола и научил всему»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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