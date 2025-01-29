Карпин — о «Спартаке»: «В мое время это была команда без интриг, сплетен и грязных разборок»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими партнерами.

— С кем из партнеров вы понимали друг друга с полуслова и кто всегда был готов первым прийти на помощь и в игре, и в жизни?

— Первое, что приходит в голову после такого вопроса: как бы кого-то из ребят не пропустить в памяти, не обидеть! Ведь «Спартак» моих времен был единым кулаком. Командой без интриг, закулисных сплетен и грязных разборок. Такими мы оставались и в жизни, из которой сейчас, увы, нет-нет да уходят друзья футбольной молодости. Ну а если говорить о тех, с кем был особенно близок, то это Витя Онопко и Юра Никифоров, с которыми сейчас тружусь в «Ростове» и сборной. А еще назову никогда не унывающего Володю Бесчастных. Но это вовсе не означает, что с кем-то из других ребят могло возникнуть какое-то недопонимание. Просто те трое были мне ближе. Почему? Объяснить невозможно, так сложилось. Да и ни к чему — это жизнь...