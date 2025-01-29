Писарев: «Луис Энрике — событие для РПЛ, все же игрок сборной Бразилии»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о трансфере форварда Луиса Энрике в «Зенит».

«Наверное, в «Зените» просчитывали ситуацию, уверены, что Энрике должен быстро адаптироваться. Например, за счет большого количества бразильцев в команде, за счет некоторого опыта вне Бразилии, хоть и не очень удачного. И, безусловно, его приход — событие для нашего чемпионата, все-таки игрок сборной Бразилии», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

24-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым 20 января 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. 27 января Энрике дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Динамо» (1:3).