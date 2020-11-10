Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что после увольнения Юрия Семина не следит за выступлениями «Локомотива».

«Играют ли железнорожники «на багаже» Семина? Все покажут итоги чемпионата и выступление в Лиге чемпионов. А пока все происходящее в «Локомотиве» -отголоски того, что кто-то любит тренеров-легионеров, а кто-то не любит Семина. Кстати, после ухода Юрия Павловича я потерял интерес к «Локомотиву»», — сказал Романцев.

После 14-и туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице с 21 очком.

Полностью интервью Олега Романцева можно прочесть на сайте «СЭ».