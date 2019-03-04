Романцев навестил "Спартак" по приглашению Кононова и Родионова

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью обозревателю "СЭ" Александру Львову рассказал о своем визите на клубную базу. Поездка состоялась накануне воскресного матча 18-го тура РПЛ с "Краснодаром", первой игры после зимнего перерыва. Вместе с Романцевым в Тарасовку приехали еще две легенды красно-белых Никита Симонян и Александр Мирзоян.

– Предложение поступило от Олега Кононова и Сергея Родионова, – сказал Романцев. – Позвонили по громкой связи и попросили приехать. Не скрою, приятно было. Это ведь по-нашему, по-спартаковски – когда трудно, своих собирать! То же самое и Никита Павлович сказал с Александром Багратовичем.

– В каком состоянии застали команду?

– Если говорить о настроении, то оно на твердую пятерку: ребята много шутят, нет и тени подавленности, глаза горят. Даже в столовой, где они смотрели футбол, юмора хватало. В такой команде я бы с удовольствием поиграл!

Полностью интервью Олега Романцева – скоро в "СЭ"