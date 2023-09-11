Романцев может войти в состав совета директоров «Лукойла»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев может в состав советов директоров «Лукойла», сообщает «ВсеПроСпорт».

По информации источника, такое предложение внесли ветераны московского клуба.

Романцев возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок страны.